Обучающий семинар для НКО проводит Фонд президентских грантов в Пскове

13:31, 03 июля 2019, ПАИ

Обучающий семинар для сотни представителей некоммерческих организаций проводит в Псковском государственном университете Фонд президентских грантов 3 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская выразила благодарность Фонду президентских грантов за сотрудничество и за то, что специалисты откликнулись на приглашение губернатора Михаила Ведерникова. По ее словам, мероприятие позволит повысить качество проектов, подаваемых на рассмотрение Фонда.

Руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева рассказала о рекомендациях по оформлению заявок на конкурс. Она акцентировала внимание на том, что в программе предусмотрена не только теоретическая, но и практическая часть, во время которой эксперты Фонда помогут участникам провести анализ основных ошибок при оформлении заявок.

Наталья Алиева подчеркнула, что цель семинара – улучшить результат как по качеству оформления проектов, так и по их количеству. По ее мнению, возможность получить консультацию и поработать с экспертами федерального уровня для многих соискателей грантов стала стартовой площадкой для победы в новых этапах конкурсного отбора.

В пресс-службе отметили, что в первом конкурсе 2019 года на грантовую поддержку от Псковской области поступило 80 заявок, 14 проектов получили поддержку. 10 июня начался второй конкурс на поддержку проектов по линии Фонда президентских грантов. Срок подачи заявок — до 31 июля.