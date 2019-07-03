Экологический праздник «РосянкаFest» пройдёт в Пскове 27 июля

14:38, 03 июля 2019, ПАИ

27 июля в 11:00 в Детском парке Пскова пройдёт познавательный экологический праздник «РосянкаFest», организаторами которого станут Полистовский заповедник и газета «Комсомольская правда - Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Праздник получил своё название в честь хищного растения росянки - одного из четырех символов заповедника с 25-летней историей.

Полистовский государственный природный заповедник на территории Бежаницкого и Локнянского районов образован в начале 1990-х годов. Под его охраной находится часть одной из крупнейших в Европе систем верховых болот - Полистово-Ловатской. Эта экосистема чрезвычайно уязвима, поэтому нуждается в постоянной защите. Полистовский заповедник раскинулся на территории 37 837 га, площадь охранной зоны - 17 279 га.

Верховые болота являются естественным накопителем и фильтром для дождевой воды, они очищают её и питают водоносные слои рек.

Заповедник «Полистовский» создавался, чтобы сохранять и изучать естественный ход природных процессов и явлений на болотах, генетический фонд их растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем этой местности. И на празднике 27 июля сотрудники заповедника расскажут, что болото - это не скучное, неинтересное место, а территория, наполненная множеством удивительных историй.

«РосянкаFest» поможет узнать больше не только о Полистовском заповеднике, но и о других особо охраняемых природных территориях Псковской области. Здесь же гостям расскажут, когда и куда лучше приезжать в то или иное время года.

Фестиваль пройдёт на нескольких площадках, предусмотрен не только концерт, но и мастер-классы, квесты и другие интересные активности для псковичей и туристов.