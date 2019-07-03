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Общество

Депутаты поддержали систематизацию волонтёрской деятельности в Псковской области

Депутаты - члены комитета по законодательству и местному самоуправлению поддержали систематизацию волонтёрской деятельности в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на заседании 3 июля они рекомендовали на сессии Псковского областного Собрания внести изменения в статью 26 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

Начальник управления общественных проектов и молодёжной политики Наталья Плявинская пояснила, что законопроект разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с требованиями федерального закона, в котором говорится о полномочиях органов исполнительной власти в сфере добровольчества.

По словам Плявинской, в первую очередь стоит задача создать инструменты и координировать работу в сфере добровольчества, в частности, речь идёт о создании регионального центра добровольчества в Псковской области, пока эту функцию выполняет проектный офис «Команда 2018». Однако уже достигнута договоренность с ПсковГУ, что такой центр появится на базе вуза.

Депутат Владимир Яников уточнил, как волонтеры проявили себя в дни Ганзы, Наталья Плявинская ответила, что отзывы от гостей «очень позитивные». «Мы получили большую команду добровольцев, которые готовы и дальше работать на мероприятиях в Псковской области», - отметила она.

Также комитет одобрил предлагаемые изменения в статью 27 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина пояснила, что поправки также необходимы для «стыковки» регионального и федерального законодательства, по которому согласно статье 3 закона «О ветеринарии» к полномочиям субъекта РФ в области ветеринарии относятся регистрация и контроль специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций из системы Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, но занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.

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