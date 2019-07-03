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Общество

Участникам Тура по новостройкам покажут шесть жилых комплексов Пскова

13 июля участникам Тура по новостройкам покажут шесть жилых комплексов Пскова, в их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);  ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Европа» (Пражская, 8/12); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (Инженерная, 119 и  Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского батальона, 13). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и её застройке.

Будущие покупатели смогут изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья. На месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11:00. Записаться в поездку можно по телефону 8 (8112) 702-042.

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