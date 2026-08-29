Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сто новых школ построят в России до конца 2030 года

100 новых школ и 150 детских садов построят в России до конца 2030 года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«До конца 2030 года мы построим ещё 100 новых школ там, где необходимо, там, где мы видим дефицит, и 150 новых детских садиков», – отметил он.

Кроме того, к 2030 году планируется привести в нормативное состояние все школы в России.

Сергей Кравцов также добавил, что в стране реализуется программа капитального ремонта детских садов и колледжей.

Ранее сообщалось, что обществознание с 1 сентября оставят только для 9–11-х классов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 августа 2026

Пять человек пострадали во время ДТП в Новосокольническом районе
29 августа 2026

В Псково-Печерском монастыре готовятся к чину погребения Пресвятой Богородицы
29 августа 2026

Около 40 тысяч человек посетили выставку «Россия начинается здесь» в Пскове
29 августа 2026

Как безопасно провести последние летние выходные – чек-лист Роспотребнадзора
29 августа 2026

Создать профессию дальнобойщика предложили в России
29 августа 2026

Сто новых школ построят в России до конца 2030 года
29 августа 2026

Сотрудники полиции и МЧС провели тренировку на лодках «Дракон»
29 августа 2026

С туристическим потенциалом Псковской области познакомилась белорусская делегация

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...