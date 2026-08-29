Сто новых школ построят в России до конца 2030 года

15:57, 29 августа 2026, ПАИ

100 новых школ и 150 детских садов построят в России до конца 2030 года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом пишет РИА Новости.

«До конца 2030 года мы построим ещё 100 новых школ там, где необходимо, там, где мы видим дефицит, и 150 новых детских садиков», – отметил он.

Кроме того, к 2030 году планируется привести в нормативное состояние все школы в России.

Сергей Кравцов также добавил, что в стране реализуется программа капитального ремонта детских садов и колледжей.

Ранее сообщалось, что обществознание с 1 сентября оставят только для 9–11-х классов.