Создать профессию дальнобойщика предложили в России

16:21, 29 августа 2026, ПАИ

Водителей, которые занимаются междугородними и международными перевозками грузов на дальние расстояния, следует официально выделить в отдельную профессию, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник в обращении к министру транспорта РФ Андрею Никитину предложил внести изменения в перечень работ, профессий и должностей, связанных с управлением транспортными средствами или с управлением движением транспортных средств.

Документ предполагает введение отдельного наименования профессии дальнобойщика и его закрепление в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Борис Чернышов считает, что недостаточно того, что дальнобойщики официально представители профессии «водитель автомобиля». Их работа заметно отличается от работы водителей, которые ездят на короткие расстояния или работают в пределах одного города: дальнобойщики подолгу находятся в рейсах вдали от дома, управляют большегрузами, в том числе ночью и в сложную погоду. Они также должны соблюдать особые правила труда и отдыха и использовать тахографы.

Введение отдельной профессии позволит точнее учитывать занятых в этой сфере работников, оценивать кадровую потребность отрасли и разрабатывать меры для привлечения и закрепления специалистов, считает Борис Чернышов.