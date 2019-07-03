Обыски проходят в совете профсоюзов Псковской области

17:21, 03 июля 2019, ПАИ

Полиция проводит обыски в Псковском областном совете профессиональных союзов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета Ульяну Михайлову.

По её словам, правоохранительные органы проводят обыски и изымают документы во всех учреждениях совета профсоюзов Псковской области. В частности, изъятию подлежат документы по хозяйственной, финансовой и уставной деятельности.

Ульяна Михайлова отметила, что совет профсоюзов Псковской области не препятствует следствию и отдаёт все документы полностью. Она также сообщила, что обыски связанны с возбуждением уголовного дела «по факту незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере».