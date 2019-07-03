На границе Латвии и Псковской области возможны очереди из-за ремонта пункта пропуска «Терехово»
На границе Латвии и Псковской области возможны очереди из-за ремонта пункта пропуска «Терехово». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, реконструкция латвийского пункта пропуска начата ещё 20 мая и продлится порядка 16 месяцев.
В связи с проведением строительных работ в ТПП «Терехово» будут введены временные ограничения потока транспортных средств. С российской стороны на территории Себежского района Псковской области сопредельным пунктом пропуска являются «Бурачки».