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Общество

На границе Латвии и Псковской области возможны очереди из-за ремонта пункта пропуска «Терехово»

На границе Латвии и Псковской области возможны очереди из-за ремонта пункта пропуска «Терехово». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, реконструкция латвийского пункта пропуска начата ещё 20 мая и продлится порядка 16 месяцев.

В связи с проведением строительных работ в ТПП «Терехово» будут введены временные ограничения потока транспортных средств. С российской стороны на территории Себежского района Псковской области сопредельным пунктом пропуска являются «Бурачки».

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