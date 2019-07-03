Дорожных полицейских чествовали в Пскове

16:39, 03 июля 2019, ПАИ

В Пскове сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения поздравили с профессиональным праздником, который отмечается 3 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

От лица руководства регионального управления МВД дорожных полицейских поздравил заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по Псковской области Алексей Дмитриев. Он отметил, что сотрудники ГИБДД — лицо полиции. «Вас люди видят чаще всего, именно вы в любую погоду обеспечиваете безопасность на дорогах нашей области», - сказал он. Алексей Дмитриев также отметил, что работать дорожным полицейским нелегко, однако, он подчеркнул, что ни одна камера фотофиксации никогда не заменит инспектора ГИБДД.

Также с профессиональным праздником дорожных полицейских поздравили врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов и член общественного совета при УМВД России по Псковской области полковник милиции в отставке Анатолий Марковский.

Лучших сотруднков наградили ведомственными наградами. После выступил творческий коллектив «Рубеж» регионального УМВД.