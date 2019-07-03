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Общество

Изменения в лесных отношениях поддержал комитет по экономической политике Псковского облсобрания

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали внесение изменений в статью 27.1 закона «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, с докладом по данному вопросу выступил старший помощник прокурора Псковской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами области, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев. Он сообщил, что представленный законопроект разработан в целях приведения регионального закона «О системе органов исполнительной власти Псковской области» в соответствие со статьей 82 Лесного кодекса РФ.

Ранее в указанную статью федеральным законом от 27 декабря 2018 года были внесены соответствующие изменения, вступающие в силу 1 июля 2019 года. Указанным федеральным законом, в том числе, уточнены полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений, содержащиеся в статье 82 Лесного кодекса РФ, а именно, полномочия по определению функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон, установлению и изменению границ лесопарковых зон.

Подпункты закона будут дополнены следующими формулировками: «принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах» и «определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, установлению и изменению площади и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса РФ».

Представленный законопроект аналогичным образом изменяет государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере лесопользования.

Председатель комитета Псковской области по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов согласился с данной инициативой. Он заявил, что поправки носят технический характер. 

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