Более 2,6 тысяч человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года

17:32, 03 июля 2019, ПАИ

За период с 1 января по 2 июля 2019 года в лечебно-профилактические учреждения Псковской области обратились с укусами клещей 2680 человек, в том числе 640 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Пострадавшие от укусов этих насекомых зарегистрированы во всех районах Псковской области, больше всего – в Пскове (800 человек, 203 ребенка) и Великих Луках (239 человек, 58 детей). Также к псковским медикам обратились 4 жителя Мурманской области, 2 москвича, 2 гостей из Тульской области и 1 из Казани. Иммуноглобулин был введен 124 людям, среди них 119 детей. Против клещевого вирусного энцефалита привиты 3087 человек, из них 330 человек - дети.

В микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области с начала года на исследования поступили 1528 клещей: 404 насекомых исследовали методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит (3 положительных), 1105 - методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз (1 клещ оказался переносчиком энцефалита, 330 –боррелиоза, 29 –эрлихиоза, 3 –анаплазмоза). Из объектов окружающей среды изъяли 19 насекомых, в 2 случаях выявлено наличие клещевого боррелиоза.

Акарицидные обработки в Псковской области проведены на площади 481,938 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 92,388 га.

С 26 июня по 2 июля в регионе пострадали от укусов клещей 136 человек (31 ребенок). За этот период не было случаев обращений на территории Великолукского, Дедовичского, Красногородского, Куньинского, Палкинского и Усвятского районов. Иммуноглобулин введен 6 детям в Пскове, Псковском, Невельском и Себежском районах.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в регионе по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон: 66-42-80; город Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон (8112) 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит 509 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1119 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон (8112) 66-42-93).