Конкурсы и викторины пройдут в День семьи в псковском «Акваполисе»

17:41, 03 июля 2019, ПАИ

В канун Дня Семьи, Любви и Верности в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове пройдут праздничные мероприятия, сообщили псковскому агентству информации в ТРК.

По словам организаторов, гостей ожидают конкурсы и викторины. «Самые смелые смогут стать мужем и женой на один день – для этого будет работать специальный «полевой» ЗАГС», – отметили они.

Финальной точкой станет танцевальный флешмоб, в котором смогут принять участие все желающие. Мероприятия начнутся 6 июля в 15:00. Вход свободный.