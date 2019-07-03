Президент РФ подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям

19:52, 03 июля 2019, ПАИ

Глава России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому предусматривается частичная компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на государственную поддержку имеют те родители, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились или родятся третий и последующий ребенок, и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту.

Они могут получить компенсацию в размере 450 тысяч рублей , но только на один кредит. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.