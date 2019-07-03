Новое футбольное поле откроется в Порховском районе

21:01, 03 июля 2019, ПАИ

6 июля в Порховском районе в деревне Бельское Устье откроется новое футбольное поле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Спортивный объект построен на средства гранта фонда УЕФА для детей. Заявку на грант подавал центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх». Его специалисты уже более 10 лет на волонтерской основе занимаются организацией летнего лагеря в Бельско-Устьенском детском доме-интернате для особенных детей.

Предполагается, что на футбольном поле будут проводиться не только футбольные матчи, но и тренировки юных футболистов.

В текущем году в Псковской области реализованы 45 проектов по поддержке и развитию футбола среди молодежи, включая проект по строительству футбольного поля в деревне Бельское Устье. Этот проект стал первым из России, получившим поддержку по линии фонда УЕФА.