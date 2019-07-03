0
08:46
Более 50 экипажей станут участниками IX этапа Кубка России по ралли в Псковской области
11:08
Две пары представят Псковскую область на Чемпионате России по пляжному волейболу
16:08
Михаил Ведерников заручился поддержкой вице-премьера в продолжении реконструкции «Машиностроителя»
13:49
Вице-премьер Ольга Голодец проконтролировала ход работ на псковском «Машиностроителе»
21:42
Определились победители IX Мальского велофестиваля
16:52
80 новых воркаут-площадок установят в Псковской области
17:20
Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу прошёл в Пскове
Еще новости
Спорт

Новое футбольное поле откроется в Порховском районе

6 июля в Порховском районе в деревне Бельское Устье откроется новое футбольное поле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Спортивный объект построен на средства гранта фонда УЕФА для детей. Заявку на грант подавал центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх». Его специалисты уже более 10 лет на волонтерской основе занимаются организацией летнего лагеря в Бельско-Устьенском детском доме-интернате для особенных детей.

Предполагается, что на футбольном поле будут проводиться не только футбольные матчи, но и тренировки юных футболистов.

В текущем году в Псковской области реализованы 45 проектов по поддержке и развитию футбола среди молодежи, включая проект по строительству футбольного поля в деревне Бельское Устье. Этот проект стал первым из России, получившим поддержку по линии фонда УЕФА.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 50 экипажей станут участниками IX этапа Кубка России по ралли в Псковской области
03 июля 2019
Более 50 экипажей станут участниками IX этапа Кубка России по ралли в Псковской области
Две пары представят Псковскую область на Чемпионате России по пляжному волейболу
01 июля 2019
Две пары представят Псковскую область на Чемпионате России по пляжному волейболу
Михаил Ведерников заручился поддержкой вице-премьера в продолжении реконструкции «Машиностроителя»
27 июня 2019
Михаил Ведерников заручился поддержкой вице-премьера в продолжении реконструкции «Машиностроителя»
Вице-премьер Ольга Голодец проконтролировала ход работ на псковском «Машиностроителе»
27 июня 2019
Вице-премьер Ольга Голодец проконтролировала ход работ на псковском «Машиностроителе»
Определились победители IX Мальского велофестиваля
24 июня 2019
Определились победители IX Мальского велофестиваля
80 новых воркаут-площадок установят в Псковской области
24 июня 2019
80 новых воркаут-площадок установят в Псковской области
Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу прошёл в Пскове
23 июня 2019
Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу прошёл в Пскове
Рыбаков ждет фестиваль «Псковская уха — 2019» в дни Ганзы
20 июня 2019
Рыбаков ждет фестиваль «Псковская уха — 2019» в дни Ганзы

Идет загрузка...