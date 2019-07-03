Девять организаций и учреждений проверит Роструд в Псковской области в июле

21:20, 03 июля 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в июле проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в 9 организациях, учреждениях и ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в ОАО «Маслосырзавод «Порховский», ООО «Евг», ООО «Дорожник», ГБУСО «Бельско-устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и индивидуальных предпринимателей Андреев А. А., Анисимов А. А., Берко А. Л., Мутовин В. А., Ткачева О. В.