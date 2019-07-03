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Общество

Девять организаций и учреждений проверит Роструд в Псковской области в июле

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в июле проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в 9 организациях, учреждениях и ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в ОАО «Маслосырзавод «Порховский», ООО «Евг», ООО «Дорожник», ГБУСО «Бельско-устьенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и индивидуальных предпринимателей Андреев А. А., Анисимов А. А., Берко А. Л., Мутовин В. А., Ткачева О. В.

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