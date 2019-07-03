Участок дороги Борисовичи – Родина отремонтирован в Псковском районе

21:41, 03 июля 2019, ПАИ

В Завеличенской волости Псковского района отремонтирован участок дороги Борисовичи – Родина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района.

Приемку выполненных работ, в частности, принимали глава Псковского района Наталья Федорова и первый заместитель главы администрации Владимир Кузь. Специалисты дорожной отрасли сделали необходимое количество кернов уложенного асфальтового покрытия и, по предварительным замерам взятых проб, остались довольны качеством работ на данном участке дороги.

После этого руководители районной администрации побывали на участке дороги Наволок – Дворец, где укладывается новый асфальт. На данный момент часть участка дороги уже отремонтирована, и в ближайшее время работы на этом объекте будут полностью завершены.