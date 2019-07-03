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Общество

Более двух тысяч волонтеров очищали берега озер от мусора в Псковской области

В Псковской области более двух тысяч волонтёров поучаствовали в акциях по очистке берегов озёр от мусора в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктора Мусатова.

Виктор Мусатов сообщил, что мероприятия по уборке мусора прошли практически в каждом муниципалитете Псковской области. По его словам, в рамках акций удалось очистить более 20 водных объектов. При этом он добавил, что волонтеры очищали не только берега озер от мусора, но и прибрежные зоны, места массового отдыха и скопления людей, расположенные вблизи водных объектов.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии подчеркнул, что волонтерское движение очень успешно работает в деле охраны природы, в том числе и на особо охраняемых природных территориях: заповедниках, национальных парках. «На призывы по охране природы активно люди откликаются», - отметил Виктор Мусатов.

В Псковской области находится более 3,7 тысяч озер, их общая площадь составляет порядка 3,3 квадратных километров. Самое крупное из них - Псковско-Чудское, которое является самым крупным трансграничным водоемом Европы и по площади занимает пятое место в европейской части Евразии.

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