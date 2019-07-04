Псковского ювелира наказали за отсутствие регистрации в пробирной палате

09:21, 04 июля 2019, ПАИ

Один из псковских ювелиров не состоял на специальном учете в пробирной палате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурорские работники нашли еще нарушения: ювелир не разработал инструкцию о порядке учета и хранения драгоценных металлов и не проводил их инвентаризацию. В ведомстве пояснили, что предприниматель ремонтировал ювелирные украшения.

Заместитель прокурора города в отношении ювелира возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.14 КоАП РФ (нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих), которое направил для рассмотрения в мировой суд.

Мировой судья назначил нарушителю штраф в размере 10 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.