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Общество

Специалисты проверят влияние 5G на здоровье жителей России

Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) проверят влияние 5G на здоровье людей, сообщает газета «Известия».

Специалистам предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснованна радиофобия россиян. Исследовательские работы продлятся чуть больше года и будут включать натурные и стендовые испытания 5G и проверки влияния излучения на животных.

Планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи, отмечено в проекте. Если безвредность будет научно доказана, это облегчит строительство сетей. Не исключено, что требования к мощности излучения сотового оборудования станут более либеральными по аналогии с развитыми странами.

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