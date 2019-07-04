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Культура

Солисты Мариинки дадут благотворительный концерт в Плюсском районе

5 июля в 13:30 в мемориальном музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Вечаше Плюсского района состоится благотворительный концерт солистов Мариинского театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Перед слушателями выступят Анастасия Калагина, Оксана Клевцова, Евгений Уланов. В их исполнении гости концерта услышат романсы, арии и дуэты. Вход на концерт свободный.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: Любенск 8 (811-33) 21-553, Вечаша 8 (811-33) 21-253.

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