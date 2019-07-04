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Общество

Суд обязал «ГазРесурс» заключить соглашение об аварийно-диспетчерском обеспечении с АО «Газпром газораспределение Псков»

Арбитражный суд Псковской области подтвердил законность предписания, выданного региональным комитетом по строительству и ЖКХ после проверки требований газораспределительной организации к компании «ГазРесурс», о необходимости заключения соглашения об аварийно-диспетчерском обеспечении (АДО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

В марте 2019 года инспекция Госжилнадзора провела внеплановую проверку специализированной организации «ГазРесурс». По результатам проверки было выявлено, что данная организация, заключая договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) общего пользования с управляющими компаниями города Пскова, не имеет соглашения на АДО с газораспределительной организацией.

В результате сложившейся ситуации безопасная эксплуатация ВДГО обеспечивается лишь частично. В случае возникновения возможной аварийной ситуации ООО «ГазРесурс» не имеет права прекращать газоснабжение абонентов для ее ликвидации, поскольку запорные устройства на внешних сетях принадлежат газораспределительной организации. В свою очередь компания «Газпром газораспределение Псков» при отсутствии соглашения на АДО не имеет основания для ремонта внутридомовых сетей.

«Очевидно, что данная ситуация была выгодна компании «ГазРесурс», поскольку они существенно снизили цену на ТО ВДГО общего пользования, не закладывая в его стоимость работы по аварийно-диспетчерскому обеспечению. Мы неоднократно и за свой счет направляли специалистов аварийной службы для локализации аварийных ситуаций в многоквартирных домах, которые обслуживает данная компания», – отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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