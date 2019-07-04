Воркаут-площадку установили в Церковище Усвятского района в преддверии Дня деревни

09:47, 04 июля 2019, ПАИ

Воркаут-площадку установили в преддверии Дня деревни в Церковище Усвятского района, сообщил Псковскому агентству информации исполняющий обязанности главы района Дмитрий Петров.

Руководитель муниципалитета отметил, что площадку поставили по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Она расположена на территории Церковищенской основной школы. Несмотря на это, подчеркнул Дмитрий Петров, на новых брусьях, турнике и шведской стенке смогут заниматься спортом абсолютно все желающие.

Непосредственно День деревни в Церковище отпразднуют 5 июля. По информации местного дома культуры, торжественная часть мероприятия начнется в 15:00 на площади Церковищенской школы.

Программой празднования предусмотрены выступления глав муниципалитета и сельского поселения, чествование новорожденных, старожилов, будущих первоклассников и выпускников. Затем гостей ждут концертные номера продолжительностью около полутора - двух часов, их подготовили коллективы районного дома культуры.

Жители соседних деревень Глазуново и Адамово Усвятского района также примут участие в празднике.