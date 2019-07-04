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Общество

Археологические раскопки на территории Монастырской слободы в Печорах начнутся на следующей неделе

На следующей неделе начнутся археологические раскопки на территории Монастырской слободы в Печорах. Об этом Псковскому агентству информации сообщил научный сотрудник археологического центра Псковской области Михаил Васильев.

Специалисты намерены вести работы на улице Псковской рядом с городской площадью, известной печерянам и туристам по примечательному зданию водонапорной башни. Раскопки будут носить статус охранных, такие работы проводятся, например, перед строительством зданий. На этот раз речь идёт о прокладке газовой трубы.

По словам Михаила Васильева, раскоп будет представлять собой две небольшие траншеи протяжённостью 4 и 10 метров. «Относительно толщины культурного слоя говорить что-то пока трудно. Печоры в этом отношении нам не слишком хорошо понятны: может быть и немного, и очень много», - отметил Михаил Васильев.

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