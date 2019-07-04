Приставы помогли взыскать великолучанке 3 миллиона за моральный вред

10:02, 04 июля 2019, ПАИ

Судебные приставы ОСП Великих Лук помогли женщине взыскать 3 миллиона рублей морального вреда с великолукской организации-должника, виновной в смертельном ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В апреле Островский городской суд принял решение о взыскании этой суммы с организации. В июне исполнительный лист направили на принудительное исполнение в службу судебных приставов, поскольку ответчик не исполнил добровольно решение суда. На взыскание морального вреда подала супруга погибшего в ДТП мужчины.

Судебный пристав-исполнитель уведомил организацию об исполнительном производстве и о мерах принудительного исполнения, которые последуют в случае неоплаты задолженности. Помимо этого, организации грозил исполнительский сбор в размере 7% от суммы морального вреда.

Руководство предприятия не стало дожидаться мер со стороны судебных приставов и за одну неделю перечислило всю сумму долга за моральный вред на счет отдела судебных приставов. Денежные средства перечислены взыскателю – супруге погибшего в ДТП мужчины.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, добавили в ведомстве.