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Общество

Три человека претендуют на звание «Почетный гражданин Пскова»

Стали известны имена псковичей, которых выдвинули на присвоение звания «Почетный гражданин Пскова». Соответствующая информация была озвучена на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В этом году ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Пскова» поступили на председателя Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Петра Василевского, директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Подросток» Анатолия Мультаха и тренера по боксу войсковой части №07264 Владимира Ивасенко.

Рассмотрев вопрос, депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать включить его в повестку дня следующей сессии. При этом в списке кандидатов на получение звания «Почетный гражданин Пскова» они оставили все предложенные кандидатуры.

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