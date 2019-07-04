Три человека претендуют на звание «Почетный гражданин Пскова»

10:16, 04 июля 2019, ПАИ

Стали известны имена псковичей, которых выдвинули на присвоение звания «Почетный гражданин Пскова». Соответствующая информация была озвучена на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В этом году ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Пскова» поступили на председателя Псковского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» Петра Василевского, директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Военно-патриотический центр «Подросток» Анатолия Мультаха и тренера по боксу войсковой части №07264 Владимира Ивасенко.

Рассмотрев вопрос, депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать включить его в повестку дня следующей сессии. При этом в списке кандидатов на получение звания «Почетный гражданин Пскова» они оставили все предложенные кандидатуры.