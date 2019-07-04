Говяжью печень из Польши не впустили в Псковскую область

11:04, 04 июля 2019, ПАИ

19 тонн польских субпродуктов не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещён ввоз говяжьей печени. Мясная продукция следовала из польского города Соколув-Подляски в адрес крупной дистрибьюторской компании в Казахстане. Однако во время ветеринарного надзора специалисты ведомства обнаружили, что маркировочные этикетки нанесены на упаковку таким образом, что вскрытие упаковки возможно без повреждения их целостности.

Ввоз 19 тонн мясных субпродуктов на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Вся продукция возвращена на сопредельную территорию.