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Общество

Власти Пскова поблагодарили дорожных полицейских за высокий профессионализм и отзывчивость

Руководство Пскова поблагодарило сотрудников городского УГИБДД за высокий профессионализм и отзывчивость. Слова благодарности от городских властей прозвучали во время торжественного мероприятия, посвященного 83-й годовщине со дня образования государственной автомобильной инспекции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская поблагодарила дорожных полицейских за самоотдачу, мужество, высокий профессионализм, душевную чуткость, доброту и отзывчивость. «Спасибо за ваше умение быстро и грамотно действовать в непредвиденных, экстремальных ситуациях, порой спасая жизни людей - маленьких и взрослых, тех, кто соблюдает правопорядок, и тех, кто его нарушает. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и домашнего тепла», - заключила она.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов также пожелал сотрудникам псковского УГИБДД здоровья, успехов в их нелегкой службе и выразил признательность за поддержание порядка и обеспечение безопасности на улицах и дорогах города.

После поздравлений Елена Полонская вручила Владимиру Папорту приветственный адрес и подарок для коллектива, а также благодарственные письма лучшим сотрудникам. Отдельно она поблагодарила всех псковских правоохранителей за активное участие в проведении 39-х Ганзейских дней.

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