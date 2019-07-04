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Житель Невеля наказан за избиение мужчины и пьяную езду

18-летний житель Невеля признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

22 сентября 2018 года молодой человек, на тот момент несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения избил мужчину, выбив ему несколько зубов. К тому же молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-21074. В Невеле его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 1 месяца ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

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