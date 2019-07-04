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Общество

Почти 18 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в Псковской области

В Псковской области за пять лет в рамках нацпроекта «Демография» направят на поддержку семей с детьми почти 18 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по социальной защите населения Армена Мнацаканяна.

Он отметил, что в Псковской области в рамках нацпроекта «Демография» создан региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». До 2024 года на реализацию этого проекта запланированы средства в размере 17 млрд 729 млн рублей. Армен Мнацаканян подчеркнул, что региональные власти рассчитывают благодаря этим средствам улучшить демографическую ситуацию в Псковской области.

Он отметил, что не менее 3 тысяч семей будут получать ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Кроме того, ежегодно порядка 3 тысяч семей, в которых появляется третий и последующий ребенок будут получать ежемесячную выплату.

Армен Мнацаканян подчеркнул, что в Псковской области в рамках нацпроекта «Демография» будет реализован широкий спектр мер господдержки для семей, имеющих более трех детей. Он также сообщил, что региональные власти в рамках нацпроекта намерены ежегодно предоставлять сертификаты для 500 многодетных семей на получение регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей, а также каждый год выделять около 150 земельных участков.

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