Доходная часть медицинских организаций растёт в Псковской области

11:51, 04 июля 2019, ПАИ

Рост доходной части медицинских организаций в Псковской области в 2019 году по сравнению с 2017 годом составляет 23,6%, заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на 34-й сессии Псковского областного Собрания 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, четверть предусмотренных по территориальной программе средств направляется двум крупнейшим медицинским организациям ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» (1049,72 млн рублей в 2019 году) и ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» (964,45 млн рублей в 2019 году).

Она рассказала, что в целях реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Псковской области на 2019 год государственным медицинским организациям поставлены задачи увеличения объемов оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, паллиативной медицинской помощи. При этом, отметила Марина Гаращенко, объемы оказания медицинской помощи в стационарных условиях и скорой медицинской помощи должны быть оптимизированы в соответствии с федеральными нормативами.

«С 2017 по 2019 год за счет дополнительного финансирования системы здравоохранения на повышение уровня оплаты труда медицинских работников происходит рост доходной части медицинских организаций государственной системы здравоохранения», – рассказала Марина Гаращенко.

Председатель комитета добавила, с 2015 года наблюдается стабильный рост кредиторской задолженности, в том числе просроченной, медицинских учреждений, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования.