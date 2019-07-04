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Общество

Дорогу «Цапелька — Плюсса» отремонтируют в Стругокрасненском районе

В Стругокрасненском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 9,5 километра трассы «Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса». На эти работы из федерального бюджета выделены более 80 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы на участке данной автомобильной дороги уже ведутся. Сейчас идёт снятие старого асфальта, который затем будет заменен на новый. Также подрядчику предстоит отремонтировать водопропускные трубы и нанести дорожную термопластиковую разметку. Кроме того, вдоль дороги на отремонтированных участках будут установлены новые автобусные павильоны. По контракту подрядчик должен выполнить все ремонтные работы до 30 ноября текущего года.

В Псковской области в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на проведение ремонтных дорожных работ запланировано финансирование в размере около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в псковскую агломерацию.

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