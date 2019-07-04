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67 медработников приехали работать в Псковскую область из других регионов
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Общество

67 медработников приехали работать в Псковскую область из других регионов

67 медицинских работников приехали работать в Псковскую область из других регионов с 1 января 2-19 года, сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Об этом с 34-й сессии Псковского областного собрания депутатов, которая проходит 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, прибыли 11 врачей и 56 средних медицинских работников из Санкт-Петербурга, Мурманской, Омской области, Карелии, Белоруссии, Таджикистана. По ее словам, общая укомплектованность кадрами (с учетом совместительства) на 1 января составила: в поликлинических учреждениях и отделениях - 75 %, в стационарах – 87,4 %. Марина Гаращенко сказала, что показатель укомплектованности физическими лицами участковой службы и семейными врачами на 1 января составил 55,5 %.

Также она акцентировала внимание на том, что в 2013 - 2018 годах благодаря совместной работе администрации области и Минздрава России увеличено количество мест на целевое обучение (специалитет) для Псковской области в медицинские образовательные организации высшего образования с 49 мест в 2013 году до 124 мест в 2018 году.

«В настоящее время проходят целевое обучение от Псковской области 442 студента», – уточнила председатель комитета. По ее данным, всего в 2018 году привлекли для работы в области 41-го врача, из них – 35 врачей в возрасте до 35 лет.

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