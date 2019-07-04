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Общество

На дорогах Эстонии появятся мобильные камеры слежения за скоростью

5 июля на дорогах Эстонии появятся мобильные камеры слежения за скоростью, сообщает Delfi (Эстония) со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.

Департамент приобрел восемь мобильных камер, которые будут использоваться на материковой Эстонии и на островах. Прежде всего эти камеры будут использоваться в тех местах, где опасно останавливать транспортные средства. Речь идет о многополосных дорогах с большой плотностью движения, когда в общем потоке достаточно сложно остановить превышающее скорость транспортное средство. Также это такие отрезки дороги, на которых остановленное транспортное средство мешает движению или представляет опасность для других автомобилей.

Если до сих пор о находящейся впереди камере слежения за скоростью предупреждал соответствующий дорожный знак, то теперь водителям следует учесть, что об измерениях скорости мобильной камерой предупреждений не будет.

В ходе тестов мобильных камер фиксировалось порядка 100 нарушителей в час.

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