У компании Маслякова хотят отобрать бренд КВН

14:03, 04 июля 2019, ПАИ

Телевизионное творческое объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков, может потерять в суде права на шоу КВН. С требованием оспорить право на бренд КВН обратилась в суд по интеллектуальным правам компания «Группа 7», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.

Иск об отзыве прав подала семья одного из создателей клуба покойного Сергея Муратова. Отмечается, что исключительные авторские права на КВН по завещанию перешли его родным. Заявитель уточняет, что аббревиатура КВН представляет собой название ряда оригинальных литературных произведений — книги «КВН. Клуб веселых и находчивых» (1965 год) и сценария игры КВН, первый выпуск которой вышел в эфир в 1961 году. Эти произведения создали Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов.

К участию в деле в качестве третьего лица также привлечена Марина Топаз— вдова Сергея Муратова, которая после его смерти в 2017 году передала имущественные права на произведения «Группе 7».

Планируется, что иск будет рассмотрен 19 августа. Александр Масляков стал ведущим КВН в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается «АМИК».