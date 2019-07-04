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Общество

Добросовестную работу по санитарному содержанию Ганзейского рынка в Пскове отметил Сергей Гаврилов

Добросовестную работу тех, кто обеспечивал санитарное содержание территории Ганзейского фестиваля, отметил заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов на совещании по обсуждению вопроса содержания мест накопления отходов 4 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При этом участников совещания – специалистов администрации Пскова и директоров управляющих организаций города – он попросил ответственно подойти к организации Дней города Пскова.

На совещании говорилось о том, что согласно действующим правилам благоустройства на каждой контейнерной площадке в Пскове должна быть информация о владельце и пользователях этих объектов. Заместитель начальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас подчеркнул, что данные требования четко определены. «Необходимо исполнить их там, где до сих пор это не сделано», - сказал он.

Также участники совещания обсудили ряд проблем, возникающих в организации сбора твердых коммунальных отходов, и проблему использования контейнерных площадок на территории города жителями частного сектора.

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