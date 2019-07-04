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Общество

Псковские депутаты внесли изменения в закон «О детях войны»

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в региональный закон «О детях войны, проживающих в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации сообщает с сессии регионального парламента 4 июля.

Статус детей войны присваивается гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года в пределах границ СССР, проживающим в Псковской области.

При применении данной нормы возникли трудности в связи с тем, что различные республики входили в состав Союза Советских Социалистических республик в разное время. При буквальном толковании указанной нормы граждане, например, родившиеся в 1935 году в Молдавии, когда она не входила в состав СССР, но присоединилась в 1940 году, не могут считаться родившимися в пределах границ СССР, и, соответственно претендовать на присвоение статуса «Дети войны, проживающие в Псковской области».

Поэтому было решено внести изменения, установив, что данный статус присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим в Псковской области и родившимся в указанный период в пределах границ СССР или в пределах границ территорий, принятых в состав Советского союза.

Также увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 340 рублей до 355 рублей.

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