Дополнен перечень получателей по 1000 рублей ежемесячно в Псковской области

14:55, 04 июля 2019, ПАИ

Жители Псковской области, имеющие стаж не менее 15 лет в должности руководителя государственных и (или) муниципальных организаций культуры на территории региона, а также те, кто имеет стаж не менее 15 лет в должности руководителя организаций ветеринарной службы, находящихся в ведении Псковской области, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей, которая выплачивается пожизненно.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации с 34-й сессии Псковского областного собрания, 4 июля парламентарии поддержали соответствующие изменения в закон области «О дополнительных мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области».

По данным комитета по социальной защите Псковской области, в настоящее время под условия настоящего законопроекта подходят 9 человек. Из них 6 человек в настоящее время получают ежемесячную денежную выплату по следующим основаниям: как инвалид 3 группы (размер ЕДВ 2 тыс. 73,51 рубля) - 1 человек, как ветеран труда (размер ЕДВ 1 тыс. 235 рублей) - 4 человека и как ветеран труда Псковской области (размер ЕДВ 355 рублей) - 1 человек.

В пояснительной записке говорится, что если гражданин, получивший право на дополнительную меру социальной поддержки, предусмотренную настоящим законопроектом, имеет право на ежемесячную денежную выплату по основаниям, установленным другими областными или федеральными законами либо иными нормативными правовыми актами, то гражданину будет выплачиваться одна ежемесячная денежная выплата по его выбору.