Жители Ингушетии поблагодарили организаторов Ганзы в Пскове «за теплый прием и замечательный праздник»

15:36, 04 июля 2019, ПАИ

Жители Магаса (Ингушетия) поблагодарили организаторов Ганзейских дней в Пскове за тёплый приём и замечательный праздник. Соответствующая благодарность пришла в письме от главы Магаса Беслана Цечоева на имя исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В письме жители Магаса благодарят псковичей за «особый теплый и дружественный прием, оказанный на старинной и великой земле Пскова». Также в письме отмечается, что Псковская земля полна славной истории, которая находит свое выражение в архитектуре города и его жителях, а сами Ганзейские мероприятия оставили незабываемые впечатления.

«Особую благодарность выражаем сотрудникам, ответственным за встречу делегации, и организаторам праздничных мероприятий, посвященных самому долговечному международному торгово-экономическому союзу в мире, утвержденному еще в середине XII века, и продолжающему существовать в обновленном варианте до сегодняшнего дня. Выражаем свою благодарность за оперативную, безупречную и добросовестную работу всем организаторам ганзейских дней в Пскове», - пишет мэр Магаса от имени жителей.

Он также выражает надежду на то, что установленное сотрудничество и дружественные связи между Псковом и Магасом с каждым годом будут развиваться и становиться крепче. От имени жителей Магаса Беслан Цечоев желает Пскову процветания, мира и дальнейшего социального, экономического и культурного развития.