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Общество

«Волонтёры Победы» представят интерактивные площадки на Кургане Дружбы

«Волонтёры Победы» представят интерактивные площадки на 60-й международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы», которая состоится 7 июля в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении «Волонтёров Победы». 

Будут работать несколько интерактивных площадок: призывной пункт, где всем желающим предоставят возможность заполнить призывную карту и ознакомиться с элементами обмундирования бойца РККА, полевая почта - там зрители смогут подписать репринты открыток 40-х годов, полевой госпиталь, штаб, агитационный пункт с репринтами газет и листовок военного времени, агитационными плакатами. Их представят активисты отделения «Волонтёров Победы» и молодёжной организации «Вечевой Орден». 

На данный момент открыт набор волонтёров и актёров для сопровождения мероприятия и участия в интерактивных площадках. Чтобы присоединиться к команде, необходимо предварительно связаться с организаторами по телефону: 89113695031 (Екатерина) или в социальной сети «ВКонтакте»

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