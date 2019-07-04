Обращение по увеличению субсидии на жильё сиротам направят в правительство депутаты Псковской области

16:02, 04 июля 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания подготовили обращение к главе правительства Дмитрию Медведев с просьбой увеличить для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. Об этом с сессии 4 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, находится 2371 человек, в том числе 1717 человек старше 18 лет. В областном бюджете на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа на 2019 год предусмотрены средства в объеме 170 млн 307 тысяч рублей, в том числе 97 млн 740 тысяч рублей – средства областного бюджета. На эти средства планируется приобрести 162 жилых помещения.

Ежегодно в Псковской области более 200 детей-сирот достигают возраста 18 лет и им должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение. Количество очередников с каждым годом увеличивается, время ожидания квартиры возрастает. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодно обеспечивать жильем не менее 250 человек. Для этого в 2020 году потребуется 288 млн 123 тысячи рублей.

Государственный долг Псковской области в настоящее время достиг предельного значения, что не позволяет увеличивать дефицит областного бюджета. Решение вопроса по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа без финансовой поддержки из федерального бюджета крайне затруднительно, поэтому Псковское областное Собрание депутатов обратилось с просьбой рассмотреть возможность увеличения для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилья детям-сиротам