0
21:28
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
20:35
Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод
20:14
Псковичка заняла 6 место на Чемпионате мира по танцам в Португалии (ВИДЕО)
19:48
Новые музыкальные инструменты получат школы искусств Псковской области
17:30
Александр Котов: В ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области
16:40
Молодёжный форум «Без границ» в Псковской области переносится из-за погоды
16:31
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
Еще новости
Общество

8 июля аквапарк «Акваполис» в Пскове предлагает скидку в 50%

8 июля, в День семьи, любви и верности, в аквапарк «Акваполис» в Пскове можно будет попасть, существенно снизив затраты на билет. Размер скидки составит 50%, сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции.

Обладателей карты гостя аквапарка «Акваполис» просят обратить внимание, что в купонной книжке аквапарка есть специальный раздел, посвященный скидкам в честь дня Семьи, любви и верности. В частности, три купона дают скидку 50% от базовых тарифов на пятерых гостей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
04 июля 2019
В Ивангород приплыла редкая балтийская нерпа
Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод
04 июля 2019
Минсельхоз намерен регулировать сбор грибов и ягод
Псковичка заняла 6 место на Чемпионате мира по танцам в Португалии (ВИДЕО)
04 июля 2019
Псковичка заняла 6 место на Чемпионате мира по танцам в Португалии (ВИДЕО)
Новые музыкальные инструменты получат школы искусств Псковской области
04 июля 2019
Новые музыкальные инструменты получат школы искусств Псковской области
Александр Котов: В ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: В ближайшее время мы увидим изменения в системе здравоохранения Псковской области
Молодёжный форум «Без границ» в Псковской области переносится из-за погоды
04 июля 2019
Молодёжный форум «Без границ» в Псковской области переносится из-за погоды
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
Жители Ингушетии поблагодарили организаторов Ганзы в Пскове «за теплый прием и замечательный праздник»
04 июля 2019
Жители Ингушетии поблагодарили организаторов Ганзы в Пскове «за теплый прием и замечательный праздник»

Идет загрузка...