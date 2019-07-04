8 июля аквапарк «Акваполис» в Пскове предлагает скидку в 50%

16:21, 04 июля 2019, ПАИ

8 июля, в День семьи, любви и верности, в аквапарк «Акваполис» в Пскове можно будет попасть, существенно снизив затраты на билет. Размер скидки составит 50%, сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции.

Обладателей карты гостя аквапарка «Акваполис» просят обратить внимание, что в купонной книжке аквапарка есть специальный раздел, посвященный скидкам в честь дня Семьи, любви и верности. В частности, три купона дают скидку 50% от базовых тарифов на пятерых гостей.