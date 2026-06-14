Сильный дождь с градом обрушился на Псков

18:15, 14 июня 2026, ПАИ

Сильный дождь с градом прошёл в Пскове сегодня, 14 июня. В понедельник, 15 июня, в регионе также прогнозируют дожди, местами кратковременные.

В отдельных районах завтра ожидаются грозы. Температура составит от +15 до +20 градусов.