Михаил Ведерников поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником

16:41, 14 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников текстильной и лёгкой промышленности. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



















«Этот профессиональный праздник объединяет всех, кто обеспечивает население качественной одеждой, обувью, предметами обихода. За каждой такой вещью стоит опыт, мастерство, внимание к деталям», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что предприятия отрасли в Псковской области выпускают продукцию, востребованную не только в регионе, но и за его пределами, развивают производство, обновляют технологии, расширяют ассортимент и укрепляют свои позиции.

«Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой созидательной, очень важной профессией! Ваша работа требует высокой квалификации, ответственности и умения идти в ногу со временем. Благодарю за вклад в экономику региона и за верность своему делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, стабильной работы, новых профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне», – заключил губернатор.