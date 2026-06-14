Псковским водителям дали рекомендации по предотвращению столкновений с животными на дороге

17:57, 14 июня 2026, ПАИ

Специалисты Госавтоинспекции Псковской области дали водителям рекомендации по предотвращению столкновений с животными на дороге.

На проезжую часть могут внезапно выйти домашний скот или дикие животные. Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями, напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В регионе уже фиксировались случаи наездов на диких животных, причём большинство из них происходит на загородных трассах, пролегающих через лесные массивы. Особенно часто страдают лоси – столкновения с ними случаются в местах их обитания и на пути к водопою.

Автомобилистам советуют проявлять повышенное внимание в зоне действия знака «Дикие животные», который устанавливают там, где велика вероятность появления лосей, косуль и кабанов. Снижать скорость, особенно в тёмное время суток, – это помогает либо вовсе избежать наезда, либо уменьшить его тяжесть.

Чтобы минимизировать риск, достаточно помнить несколько простых правил. Звери наиболее активны на рассвете и закате, поэтому в эти часы нужно выбирать безопасную скорость. Если животное вышло на дорогу, следует притормозить и убедиться, что путь свободен, так как они часто передвигаются группами. Гудеть при виде зверя на обочине не рекомендуется – лучше спокойно проехать мимо на пониженной скорости. И главное – не спешить, чтобы иметь возможность вовремя среагировать.

Самым опасным для водителей специалисты называют лося из-за его крупных габаритов (взрослая особь весит до полутонны) и частых выходов на трассу. При ударе тяжёлая туша может рухнуть прямо на автомобиль, разбив лобовое стекло и деформировав крышу. Также важно помнить, что лось – стадное животное: если замечен один, поблизости может находиться и другой.

Если столкновения избежать не удалось и лось остался лежать на дороге, нужно немедленно сообщить о случившемся в Госавтоинспекцию. Дорожные полицейские вызовут представителей охотнадзора. Однако, как показывает практика, некоторые водители пытались уехать с места аварии и даже грузили погибшее животное в машину, чтобы уклониться от штрафа. В ведомстве подчеркнули, что такие действия недопустимы и могут расцениваться как браконьерство.