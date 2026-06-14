В Порховском районе зацвело знаменитое маковое поле

15:35, 14 июня 2026, ПАИ

Маковое поле, которое находится в деревне Павы Порховского района, вновь зацвело. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

«Павские маки вновь радую нас цветением», – подчеркнули в газете.

Отметим, что в летний период, с началом цветения маков, Порховский район привлекает путешественников и фотографов – не только из Псковской области, но и из других регионов.

Маки начинают распускаться в июне и цветут до середины июля – этот период считается самым популярным для посещения.

«Рекомендации для посещения. Не рвать и не топтать цветы. Маки живут недолго, поэтому срывать их для букета нет смысла. Соблюдать правила безопасности. В траве могут водиться ядовитые пауки и змеи, поэтому перед фотосессией стоит внимательно осмотреться», – заметили в районной газете.