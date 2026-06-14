Инсталляцию со слоганом «Россия начинается здесь» установили в центре Пскова
Знаменитый слоган «Россия начинается здесь» размещён на Октябрьской площади в центре Пскова в виде инсталляции, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
Глава региона напомнил, что эта фраза стала визитной карточкой города.
«Псковская земля – место силы, где православная вера, пушкинское слово, ставшее основой современного русского языка, славные воинские традиции и историческая память обрели особое звучание. Всё это наш особый культурный код, который во все времена объединяет Россию от Калининграда до Владивостока», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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