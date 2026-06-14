Борис Елкин поделился историей доходного дома Карла Гельдта в Пскове

16:58, 14 июня 2026, ПАИ

Историей доходного дома Карла Гельдта, расположенного на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова, поделился глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX. Здание из красного кирпича было построено в 1890 году.



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ







«Дом был построен в 1890 году Карлом Ивановичем Гельдтом – крупнейшим предпринимателем в истории Пскова. Интересно, что к моменту постройки этого здания Карл Иванович занимал первое место среди избирателей города по стоимости принадлежавшего имущества», – подчеркнул Борис Елкин.

Он рассказал, что Карлу Гельдту также принадлежали дома на улице Некрасова, 25 (у здания областного правительства), Пушкина, 3/13 (у входа в драмтеатр), Октябрьском проспекте, 38 (у здания гостиницы «Октябрьская») и многие другие.

«Главный архитектурный акцент – угол, выходящий на перекрёсток. Он выделен эркером на втором этаже и балконом на третьем этаже. На крыше возвышается флюгер с датой послевоенного восстановления – 1946 год», – заметил глава Пскова.

С этим домом связана и судьба известного учёного. В 1896 году здесь родился академик Сергей Аркадьевич Векшинский – физик, исследователь в области электровакуумной техники, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий.

«Прогуливаясь по древним улицам Пскова иногда не подозреваешь, какие жизненные истории и образы они хранят!» – заключил Борис Елкин.