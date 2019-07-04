120 редких изданий русских классиков продадут на аукционе

16:42, 04 июля 2019, ПАИ

120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции, включая произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других авторов, выставят на аукцион. Торги «Золотой век русской литературы» проведет аукционный дом Christie's 9 июля, пишет ТАСС.

Первое издание романа Пушкина «Евгений Онегин», выпущенное в 1825 году типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, станет топ-лотом. Оценочная стоимость составляет 120-160 тыс. фунтов (151-201 тыс. долларов). Также на торги выставят редкое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1831-1832 годов), которое ранее принадлежало князьям Воронцовым – об этом свидетельствует нанесенная на книгу монограмма. Этот лот оценивают Christie's в 70-90 тыс. фунтов (88-113 тыс. долларов).

За 50-80 тыс. фунтов (63-100 тыс. долларов) на аукционе можно будет купить первое прижизненное издание басен Ивана Крылова (1809 год) и редкое первое издание поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (1820 год). Первое и единственное прижизненное издание собрания стихотворений Михаила Лермонтова 1840 года оценили в 30-50 тыс. фунтов (38-63 тыс. долларов), издание произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» 1800 года - в 30-40 тыс. фунтов (38-50 тыс. долларов), первое издание сборника стихотворений Николая Некрасова «Мечты и звуки» 1840 года – в 25-35 тыс. фунтов (31-44 тыс. долларов).