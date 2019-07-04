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Экс-руководитель Центра культуры в Гдове предстанет перед судом за мошенничество

Фото Андрея Степанова

В Гдове осудят 52-летнюю экс-руководительницу местного Центра досуга и культуры за мошенничество с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Женщина в 2016 году похитила деньги муниципального образования «Гдовский район», которые были направлены Центру досуга и культуры для материального стимулирования работников. Пользуясь своим служебным положением и злоупотреблением доверия, она начисляла стимулирующую выплату пяти работникам, которые отдавали часть этих денег своей начальнице. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 92 тысячи 600 рублей.

Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело рассмотрит Гдовский районной суд. Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. По данным ПАИ, в настоящее время обвиняемая работает документоведом в МФЦ. 

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