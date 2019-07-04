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Общество

Молодёжный форум «Без границ» в Псковской области переносится из-за погоды

Молодёжный форум «Без границ» в Псковской области переносится из-за погоды. Мероприятие должно было пройти с 7 по 12 июля, но теперь состоится 16-21 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская уточнила, что с 7 по 12 июля метеорологи обещают существенное похолодание до +7...+10 градусов ночью и до +1...+15 градусов днем, дожди с грозами и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Для нас важно, чтобы молодежный форум позволил участникам не только получить новые знания, компетенции и навыки для успешной самореализации, но дал возможность вместе интересно и познавательно провести время и получить массу положительных эмоций. Нельзя допустить, чтобы первый палаточный форум превратился в процесс поиска теплой, сухой одежды и закончился заболевшими участниками. Все наши партнеры поддержали решение о переносе дат форума. Надеюсь, что и участники согласятся с новыми датами, прогноз погоды на которые очень оптимистичный», — отметила Наталья Плявинская.

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